AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Koordinatörü İhsan Akagündüz, Mezitli İlçe Başkanı Hüseyin Kılıç, Gençlik Kolları Başkanı Ömer Soydan ve İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici ile birlikte yapımı devam eden Mezitli Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Adem Aldemir, “Toplam 279.628 metrekare alan üzerinde yükselen ve 50.618 metrekare kapalı alana sahip Mezitli Devlet Hastanemizin ve Ağız Diş Sağlığı Merkezimizin inşaatı büyük oranda tamamlandı. Şu an fiziki gerçekleşme oranı %75’in üzerine çıkmış durumda. Hedefimiz, bu dev sağlık yatırımını bu yıl içinde halkımızın hizmetine sunmak," dedi.

İl Başkanı Adem Aldemir'den Büyükşehir Belediyesine Çağrı

Hastanenin bitmeye yakın olduğunu, ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının acil bir şekilde karşılanması gerektiğini vurgulayan İl Başkanı Adem Aldemir,” Büyükşehir Belediyesinin de yapması gereken ulaşım bağlantı yollarını ve kanalizasyon altyapısını bir an önce buraya hizmet olarak gelmesini aynı zamanda minibüs ve otobüs seferlerinin de başlatılması gerektiğini gördük. Buradaki acil ihtiyacında Büyükşehir Belediyesinin bir an önce sağlamasını bekliyoruz.” dedi.

Aldemir, hastanenin özelliklerine de değinerek, "50 poliklinik, 150 yatak kapasitesi (ihtiyaç halinde artırılabilir), 45 acil servis müşahade yatağı, 50 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 10 palyatif bakım yatağı, 12 diyaliz yatağı, 11 fizik tedavi yatağı, 5 laboratuvar, 10 ameliyathane, 9 görüntüleme odası ve 496 araçlık otopark ile Mezitli’miz güçlü ve modern bir sağlık altyapısına kavuşacak" diye konuştu.

Başkan Aldemir, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu kıymetli eserin Mezitli’mize ve Mersin’imize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımıza, milletvekillerimize, İl Sağlık Müdürümüze ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Halkımıza en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz '' dedi.