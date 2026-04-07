Mersin Diş Hekimleri Odası tarafından uzun yıllar sonra düzenlenen Bölgesel 17. ÇUDİG (Çukurova Diş Hekimleri Günleri) Kongresi, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinin ortaklaşa düzenlediği kongre, alanında söz sahibi uzman akademisyenleri, sektör temsilcilerini ve diş hekimlerini bir araya getirdi. Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin de destek verdiği organizasyon, büyük ilgi gördü.

Kongrede ağız ve diş sağlığı, modern tedavi yöntemleri, yenilikçi ve dijital teknolojiler ile implant sektöründeki son gelişmeler ele alındı. Program kapsamında düzenlenen kurs ve sunumlarda katılımcılar dijital diş hekimliği, implantoloji ve biyomalzeme kullanımı gibi alanlarda güncel bilgiler edinme fırsatı buldu.

Diş hekimleri, akademisyenler ve sağlık profesyonelleri için bilgi paylaşımı ve mesleki gelişim açısından önemli bir platform oluşturan kongreye Türkiye'nin farklı illerinden yoğun katılım sağlandı.

Mersin ÇUDİG 2026, yüzlerce hekiminin katılımıyla şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük bölgesel organizasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.