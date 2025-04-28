Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, ağaç budama ve yabani ot temizliği çalışmalarını Adnan Menderes Mahallesi'nde sürdürüyor.YALOVA (İGFA) - Çalışmalar kapsamında, Ali Şener Caddesi üzerinde bulunan ağaçlar budanarak hem ağaçların sağlıklı gelişimi sağlandı hem de cadde üzerindeki genel görünüm iyileştirildi. Öte yandan, Beyazıt Caddesi üzerindeki muhtelif parsellerde, görüntü kirliliğine neden olan yabani otlar ve çalılar ekipler tarafından titizlikle temizlendi.

Yalova Belediyesi yetkilileri, şehir genelinde yapılan düzenli bakım ve temizlik çalışmalarıyla hem kent estetiğini korumayı hem de vatandaşlara daha sağlıklı yaşam alanları sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Çalışmaların mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandığı gözlemlenirken, belediye ekiplerinin belirlenen program dahilinde diğer mahallelerde de benzer çalışmaları sürdüreceği ifade edildi.

TONAMİ MEYDANI'NDAKİ ÇİM BİÇME ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

Yaz aylarının yaklaşması ve güneşli günlerin artmasıyla birlikte Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, peyzaj düzenleme çalışmalarına da hız verdi. Bu kapsamda, şehrin görünen yüzü olan Tonami Meydanı'ndaki çim biçme çalışmalarında sona gelindi.

Ekipler, Tonami Meydanı'ndaki çimlerin sağlıklı ve düzenli bir görünüme kavuşması için yoğun mesai harcıyor. Peyzaj çalışmalarının kent genelinde farklı bölgelerde de devam edeceği belirtildi.