Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, yaptığı açıklamada, artan sıcaklıklar, sel, fırtına ve yangınların özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler için hayati tehlike oluşturduğunu belirterek, doğru ve zamanında yapılan ilk yardım müdahalelerinin kalp krizi, inme, epilepsi ve diyabet gibi durumlarda hayat kurtardığı söyledi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından her yıl eylül ayının ikinci cumartesi günü kutlanan Dünya İlk Yardım Günü, bu yıl "İlk Yardım ve İklim Değişikliği" temasıyla gerçekleştiriliyor. Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı da iklim değişikliğinin yol açtığı afet ve sağlık risklerine karşı ilk yardım bilgisinin önemine dikkat çekti.

Türk Kızılay’ın Türkiye genelinde 22 ilde toplam 29 İlk Yardım Eğitim Merkezi bulunduğunu ve Manisa’nın da bu illerden birisi olduğunu hatırlatan Gürsel; "Her evde en az bir kişinin ilk yardım bilmesi hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak 2025 yılı içinde 1500’ün üzerinde kişiye ilk yardım eğitimi verilirken, yaklaşık 10 bin kişi bilgilendirme seminerlerine katıldı" dedi.

Gürsel, iklim krizine bağlı artan yangınlar ve acil durumlar karşısında doğru müdahale yöntemlerinin öğrenilmesi için vatandaşları eğitimlere katılmaya davet etti.