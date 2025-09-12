Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan kadın çalışanlar, emekleri, alın terleri ve işlerine kattıkları sevgiyle kenti daha yaşanabilir hale getiriyor. Sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar şehrin dört bir yanında çalışan kadınlar, hem temizlik hem de çevre düzenlemesiyle Samsun’u güzelleştiriyor.

Belediye yetkilileri, kentin temizliği, çevre düzenlemesi ve bakım hizmetlerinde kadın personelin önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Kadınların çalışkanlığı, titizliği ve sevgisi şehrimize yansıyor. Samsun onların eliyle süsleniyor, temizleniyor ve güzelleşiyor. Böyle bir ekiple çalışmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Samsun’un parkları, bahçeleri, caddeleri ve meydanlarında aktif olarak görev alan kadınlar, vatandaşların takdirini topluyor. Özellikle çevre düzenlemesi ve yeşil alanların bakımı konusunda gösterdikleri özen, şehre estetik bir görünüm kazandırıyor.

Belediye, kadın istihdamının artırılması ve kentin daha modern bir görünüme kavuşması için çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.