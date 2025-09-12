Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aydınevler Mahallesi Oymapınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken yolun karşısına dönmek isteyen Feride P. nin kullandığı 07 L 8498 plakalı kapalı kasa kamyonet, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi istikametine seyir halindeki Mürsel G.’nin kullandığı 07 CAF 805 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansta yapılan ilk tedavisinin ardından hastaneye gitmedi. Yaralı motosiklet sürücüsü trafik ekiplerinin gelerek işlemlerini tamamlamasının ardından kendi imkanlarıyla tedavi yaptırmak üzere hastaneye gitti.