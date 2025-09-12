Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzoluk Mahallesi’nde 3 kilometrelik yol açma çalışması gerçekleştirilerek ulaşım sorunu çözüldü.

Yapılan yol düzenlemeleriyle birlikte mahallede ikmal alanları da açıldı. Ulaşımın daha güvenli, hızlı ve konforlu hale geldiğini belirten mahalle sakinleri, uzun süredir bekledikleri hizmetin hayata geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Yıllardır bu yolun yapılmasını istiyorduk, özellikle kış aylarında çok zorlanıyorduk. Artık rahatça ulaşım sağlayabileceğiz. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz" dediler.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise kent genelinde süren çalışmalara dikkat çekerek, "Merkeze uzak ya da yakın fark etmeksizin her mahallemizin ihtiyaçlarını önemsiyoruz. Kuzoluk mahallemizde 3 kilometrelik yol açarak hemşehrilerimizin ulaşım sorununu çözdük. Tarsus’un her noktasına eşit hizmet götürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Tarsus Belediyesinin kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.