Eskişehir’de alkollü sürücünün çarptığı 3 yayadan 1’i hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Dün gece Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı’nda seyreden V.E. idaresindeki 03 AGM 789 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpmasının ardından savrularak yoldaki yayalara çarptı. Yayalardan Serpil Özkan (52), Selin Ç. (21) ve Sude B. (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan Serpil Özkan ve Selin Ç. ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne, Sude B. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Serpil Özkan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Selin Ç.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan diğer yaralı Sude B.’nin ise tedavisi sürüyor.

0.61 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü V.E. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.