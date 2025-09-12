Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan sınavlarda başarılı olan 55 öğrenci için belge töreni düzenlendi.

İl Müftülüğünde gerçekleştirilen törende İl Müftüsü Bayram Danacı, hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrencilere belgelerini takdim etti.

Törende konuşan Müftü Danacı, azim ve gayretleriyle hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, sürece katkı sağlayan ailelere, Kur’an kursu hocalarına ve destek veren hayırseverlere teşekkür etti. Hafızlığın önemine değinen Danacı, "Asıl mesele hafızlığı ömür boyu muhafaza etmektir" diyerek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Danacı ayrıca, hafızların Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an Eğitim Merkezlerinde uzman öğreticiler eşliğinde hafızlığı muhafaza etmenin yanı sıra Arapça ve Temel İslami İlimler alanında da eğitim alabileceklerini hatırlattı.

Programa Kur’an kursu öğreticileri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.