Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir şahsın ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği tarafından yapılan sokak çalışmaları kapsamında Menderes Mahallesi’nde bir şahsın iki farklı ikametinde eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4 parça halinde olmak üzere, toplamda 54.45 gram esrar maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, esrar fişeklemede kullanılan alüminyum folyo ve suç geliri olduğu değerlendirilen 30 bin 900 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli G.Y. (28) göz altına alındı. G.Y. poliste yapılan sorgulamasından sonra, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.