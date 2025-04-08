Antalya’da kamyonet ile motosikletin karıştığı trafik kazası sonrası araç sürücüleri trafik ekipleri gelmeden motosikleti de bırakarak kaza yerini terk etti. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Remzi Güven Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan kadının yardımına kamyonette bulunanlar ve çevredeki vatandaşlar koştu. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini arayarak ambulans ve trafik ekibi istedi. Kaza yapan sürücüler ve kazaya karışanların trafik ekipleri gelmeden olay yerini terk ettikleri öğrenildi. Yol kenarına çekilen motosikletin kontrolünü yapan trafik ekipleri motosikletin herhangi bir eksiği olmadığını belirleyerek olay yerinden ayrıldı.