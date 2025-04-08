Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı’na katıldı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, büyükşehir ve diğer belediye başkanları bir araya geldi. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, AK Parti’nin sadece altyapı ve hizmet üretmekle kalmayıp, aynı zamanda milletin dertleriyle dertlenen ve gönülden bağ kuran bir siyasi anlayışın temsilcisi olduğunu belirtti. Büyükkılıç, "Her şehre, her hemşehriye dokunmak için canla başla çalışıyoruz. Bu anlayışla hareket ediyor, insanımıza en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Büyükkılıç, AK Parti’nin şehirlerdeki hizmetlerinin yanı sıra, milletin ihtiyaçlarına cevap veren bir belediyecilik anlayışını benimsediğini ifade ederek, "Başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, şehrimize AK Belediyeciliği yansıtan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan ve alınan kararların tüm şehirler ve vatandaşlar için hayırlı olmasını dileyen Başkan Büyükkılıç; "Gücümüz birliğimizden, ilhamımız ise milletimizden olacak. Bu anlayışla, her zaman daha iyiye gitmek için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.