Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda yapılan park ve bahçe çalışmaları değerlendirilirken 2026 yılında yapılacak yeni hizmet ve projelerin müjdesi de geldi. 300'ü aşkın park, devasa yeşil alan çalışmalarına yenilerini ekleyerek devam ettiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, yeni projelerin de duyurusunu yaptı.

'Şehitler Parkı, 2026 yılında en önemli projelerimiz arasında'

Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı, Kıbrıs, Kore Savaşlarını, 15 Temmuz'u görme imkanı tanıyacak 30.000 metrekare alanda hayata geçecek 'Şehitlik Parkı' projesi, Hasan Esat Işık Bulvarı Peyzaj Düzenleme Projesi, yeni park yapımı, mevcut parkların yenilenmesi, ağaçlandırma çalışmaları ile 2026 yılı da dolu dolu geçeceğini söyleyen Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

'Melikgazi Belediyesi olarak bütün Ramazan boyunca yoğun bir şekilde çalıştık. Özellikle ilkbahara aylarına, yaz aylarına ulaşırken yapacağımız tüm çalışmaları planlıyoruz, ihale hazırlıklarını yapıyoruz ve Melikgazi'mize güzel hizmetler kazandırmaya çalışıyoruz. Bugün Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde çalışan mesai arkadaşlarımla birlikte güzel bir çalışma yapıyoruz. Melikgazi'de biz ilkleri başlattık. Türkiye'de fidan değil; ağaç dikiyoruz diyen bir belediyeyiz. Binlerce çınar ağacını, binlerce farklı türde ağaçları, 15-20 yaşındaki ağaçları Melikgazi'mize dikerek ilçemizin daha yeşil olmasını sağlıyoruz. Orta refüjleri ağaçlandırıyoruz, ışıklandırıyoruz. Yeni parklar yapıyoruz, eski parkları yeniliyoruz. Bugün de çok güzel bir çalışmaya arkadaşlarımızla birlikte imza atmış olduk. Asri Mezarlığın karşısında tam 30.000 metre alanda Kayseri'ye yakışacak, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs ve farklı bölgelerde şehit olan kardeşlerimizin burada anılacağı çok güzel bir Şehitler Parkı yapıyoruz. Orada bütün programlarımızı yapmaya başlayacağız. Dolayısıyla 30.000 metrekarelik alanda hayata geçireceğimiz Şehitler Parkı, 2026 yılında en önemli projelerimiz arasında. Bunun haricinde birçok yeni park yapıyoruz, birçok da eskimiş parkı yeniliyoruz. Bugün bunları masaya yatırdık. Birçok mahallemize yapacağımız bu çalışmalar hayırlı olsun diyorum. Tüm hemşehrilerimizin Arefe Günü'nü, Ramazan Bayramı'nı kutluyorum.'