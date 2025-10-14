İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), küresel ölçekte eğitim, araştırma ve kültürel etkileşim alanlarında yeni ortaklıklar geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İGÜ heyeti, Irak’ın Basra kentinde bulunan Al-Kunooze Üniversitesi ile akademik iş birliğini güçlendirmeye yönelik bir iş birliği protokolü imzaladı.

Protokolle iki üniversite; öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak araştırma projeleri, bilimsel yayınlar, çevrim içi eğitim programları ve toplumsal fayda odaklı sürdürülebilirlik çalışmaları gibi pek çok alanda ortak adımlar atmayı hedefliyor.

"Kültürel bağların güçlenmesine de katkı sağlayacak"

İGÜ yetkilileri, bu iş birliğinin sadece akademik değil, aynı zamanda Türkiye ile Irak arasındaki köklü tarihsel ve kültürel bağların da güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti. İki ülke arasında geçmişten gelen ortak kültürel mirasın, yükseköğretim alanında kurulan yeni iş birlikleriyle karşılıklı anlayış ve akademik etkileşimi destekleyeceği belirtildi.

Bu anlaşmanın, Türkiye ile Irak arasında yükseköğretim alanındaki akademik ilişkileri daha derin ve sürdürülebilir bir düzeye taşımayı amaçladığı vurgulandı.

Irak’taki üniversiteler ve eğitim kurumları ile akademik temas

Ziyaret kapsamında İGÜ heyeti, T.C. Basra Başkonsolosluğu ve Irak’ta faaliyet gösteren yükseköğretim kurumu Al-Farqadein Üniversitesi ile Iraq University’nin yanı sıra diğer eğitim kurumlarını da ziyaret etti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Serdar Egeli, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Deyirmenci ve Öğr. Gör. Mohammed Abdulqader’in de yer aldığı görüşmelerde; öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri, uluslararası standartlara dayalı eğitim modelleri ve sürdürülebilir akademik iş birlikleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Taraflar, hem Al-Farqadein Üniversitesi hem de Iraq University ile yapılan görüşmeler sonucunda, eğitim ve araştırma alanlarında ortak çalışmalar yürütme konusunda karşılıklı iyi niyet ve iş birliği kararlılıklarını ifade ederek, gelecekte atılacak ortak adımlar için mutabakata vardı.

"Uluslararasılaşma" vizyonu genişliyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu kapsamında küresel akademik iş birliklerini artırıyor. Bu iş birlikleri, bilgi, deneyim ve kültür paylaşımını sağlayarak evrensel bir eğitim dilinin oluşumuna katkı sunuyor. Üniversite, öğrenme, üretme ve paylaşma odaklı yaklaşımıyla bölgesel ve küresel düzeyde sürdürülebilir bir yükseköğretim ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.