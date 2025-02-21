DENİZLİ (İHA) – Honaz Belediyesi, mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala ilçe genelindeki tüm camilerin detaylı temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin destekleri ile Ramazan ayı öncesinde tüm camilerimizi tekrar gözden geçiriyoruz. Köşe bucak temizliğini yapıyor, iç ve bahçe alanları hijyenik bir hale getiriyoruz. Amacımız, Honazlı hemşerilerimizin ve misafirlerimizin mübarek Ramazan ayını huzur içerisinde geçirmelerini sağlamak" dedi.