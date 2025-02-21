Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen ’Yeşil Kampüs Festivali’ne ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Genel Sekreter Muhammet Büyük, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yeşil Kampüs Tırı, sıfır atık, enerji verimliliği, çevre dostu uygulamalar ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliklerle öğrencilerle buluştu. Üniversite kampüsünde gerçekleşen etkinlikler çerçevesinde, geri dönüşüm uygulamaları, su ve enerji tasarrufu ile çevresel sürdürülebilirlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik süresince öğrenciler, interaktif sunumlar ve uygulamalarla çevre bilincini artırmaya yönelik deneyimler kazandı. Çeşitli atölyeler ve eğitimlerle sürdürülebilir yaşam pratikleri hakkında farkındalık oluşturulurken, kampüs içerisinde daha çevreci ve doğa dostu uygulamaların yaygınlaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde düzenlenen bu etkinlik, gençlerin çevre farkındalığını artırmak ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.