Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın söndürme cihazlarının kullanımları, yangınlarda ilk müdahale ve yangın söndürme eğitimleri gerçekleştirildi.

2025 Yılı Acil Durum ve Afet Planı (HAP) çerçevesinde hastanede kurulan yangınla müdahale ve kurtarma ekipleri ile hastane yönetim ekibinin katıldığı, yangın söndürme cihazlarının kullanımları, yangınlarda ilk müdahale ve yangın söndürme eğitimi ve uygulaması hastane sivil savunma ekibi tarafından yapıldı. Eğitim çerçevesinde yangın çeşitleri ve yangına ilk müdahaleler hakkında bilgi verilirken, yangın söndürme cihazlarının kullanımları uygulamalı olarak tatbik edildi.