Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde polis devriye atarken el çantası buldu. Çantanın içinde yüklü miktarda para olduğu görüldü. Araştırmalar sonucu çantanın sahibini tespit ederek teslim etti.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli ekipler; Battalgazi Mahallesi’nde devriye görevi esnasında yol üzerinde bir el çantası buldu. Yapılan kontrollerde çantanın içinde bir miktar para olduğunun fark edilmesi üzerine araştırma yapan polis, çantanın sahibini tespit etti. Çantanın sahibi ile buluşan polis, çantayı ve içerisindeki malzemeleri tam ve eksiksiz olarak teslim etti.

Çantayı teslim alan vatandaş ise, polis ekiplerine teşekkürlerini iletti.