Denizlili gazeteci Emrah Varol, 5 yıldır üzerinde çalıştığı “Vatanı Yüreğinde Taşıyanlar-Bir Mübadele Hikayesi” isimli kitabı düzenlediği imza ve tanıtım günüyle Honazlı mübadillerin beğenisine sundu. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’in de katıldığı etkinlikte mübadiller duygusal anlar yaşadı.

Mübadelenin 100. yıl dönümüne Denizlili gazeteci Emrah Varol, 5 yıl boyunca yaptığı araştırmalar sonucu yazdığı Vatanı Yüreğinde Taşıyanlar-Bir Mübadele Hikayesi isimli kitabı düzenlenen imza ve tanıtım etkinliği ile mübadillerin beğenisine sunuldu. Kitabın ilk tanıtımı ise Honaz ilçesinde yapıldı. Honaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi salonlarında yapılan kitap tanıtım ve imza etkinliğine Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Hisar Mahallesi Muhtarı Saim İncakara, kitapta yer alan mübadiller ve çok sayıda mübadil katıldı.

Kitap tanıtım ve imza töreninde ilk olarak Emrah Varol tarafından hazırlanan ve mübadillerin hikayelerinin yer aldığı videonun gösterimi yapıldı.

İmza töreninde konuşan Denizlili gazeteci Emrah Varol, 5 yıl boyunca yaptığı araştırmalar sonucunda kitabın oluştuğunu ve gelecek nesillere aktarılması konusunda bu kitabın önemli olduğuna vurgu yaptı ve “Mübadillerin gözyaşlarını ta yüreğimde hissettim. Katılan herkesin gözlerindeki o duyguyu ta yüreğimde hissettim. Yaptığımız yolculuğun ne kadar kıymetli olduğunu hiç unutmayacağım” dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’te Honaz’ın güzelliklerine değindi ve böyle bir ilçede doğup büyümenin kendisi için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, kitabından dolayı Emrah Varol’a teşekkür etti.

Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz da Honaz’da birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin yaşandığını belirterek, mübadillerin yaşadıklarını geleceğe aktarılmasında bu kitabın önemli olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Gazeteci Emrah Varol, Vatanı Yüreğinde Taşıyanlar-Bir Mübadele Hikayesi isimli kitabın imza törenini gerçekleştirdi.