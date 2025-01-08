Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), altyapıda kesintisiz hizmet için ilçelerde hat yenileme ve yeni hat çalışmalarının aralıksız şekilde sürdürüyor. Hendek Hallaç Mahallesi’nde su kayıp ve kesintilerine neden olan bin metrelik hat bu kapsamda yenileniyor.SAKARYA (İGFA) - Yenileme çalışmaları devam eden isale hattı ile Yağbasan, Sofular, Akarca, Sukenarı, Karatoprak, Yukarıçalıca, Aşağıçalıca ve Hallaç mahallerinin altyapı sisteminde yaşanabilecek aksaklıklar önlenecek ve su iletimini daha güvenli hale getirilecek.

İsraf yok kesintisiz hizmet var

Kurum tarafından yapılan açıklamada, yenileme çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı belirtilerek, “Suyun bir damlasının dahi israf olmaması ve abonelerimizin içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşması için altyapı hatlarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Hallaç Mahallesi’nde sürdürdüğümüz çalışmalardan 8 mahalle etkilenecek. Hızla ilerlediğimiz proje yakın zamanda bölgedeki abonelerimize kesintisiz hizmet sunacak” ifadeleri kullanıldı.