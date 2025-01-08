Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2025 yılını ‘seferberlik yılı’ ilan etti. Şeffaflık ve adalet vurgusu yapan Başkan Er, hızlı ilerleyen konut projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi (MBB) Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yönettiği toplantıda, 2025 yılının ‘seferberlik yılı’ ilan edilmesi ve kentteki konut projelerinin durumu ön plana çıktı. Başkan Er, şeffaflık ve adalet ilkelerine bağlı bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, Malatya’nın hızla ilerlediğini söyledi.

"Adaletten ve şeffaflıktan vazgeçmeyeceğiz"

Başkan Er, personel alımlarında liyakate önem verdiklerini belirterek, “Adil ve şeffaf olacağız dedik ve bu ilkemizden taviz vermedik. Bütün başvuruları kariyer merkezimiz üzerinden aldık. Sınavları noter huzurunda yaptık ve kazananları adaletle belirledik. İltimasa yer yok. Eksiklerimiz olsa da bu süreçte dürüstlükten ödün vermeyeceğiz.” dedi. Er, emekli olan 43 şoförün yerine de alım yapıldığını ancak personel ihtiyacının devam ettiğini de ekledi.

Konut ihalelerinde hızlı ilerleme

Başkan Er, 2025 yılı sonunda 79 bin 197 konutun ihalesinin tamamlanacağını belirterek, inşaat süreçlerinin büyük bir hızla ilerlediğini vurguladı. Konut ve işyerlerinin ihalelerinin büyük oranda tamamlandığını da belirten Er, "İnşaatlarımız o kadar hızlı ilerliyor ki bazen bir hafta içinde yapılan değişimlere ben bile inanamıyorum. Ayın 15’ine kadar tüm ihaleler tamamlanmış olacak. 2025 yılı sonuna kadar teslimleri gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Malatya örnek gösteriliyor”

Başkan Er, Malatya’daki gelişmelerin diğer iller tarafından yakından takip edildiğini de belirterek, “Bütün iller, Malatya’nın hızlı ilerlediğini ve örnek bir şehir olduğunu söylüyor. Bu da bizim için büyük bir motivasyon kaynağı” diye konuştu.