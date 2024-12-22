Muğla'da meydana gelen ambulans helikopter kazasına ilişkin taziye mesajları peş peşe geldi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık da, söz konusu kaza ile ilgili açıklamalarda bulundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşanan helikopter kazasıyla ilgili olay yerinde açıklamalarda bulundu.

Vali Akbıyık, Antalya'ya gitmek üzere Menteşe'deki Muğla Sıktı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalandığı sırada meydana geldiği belirtilen kazayla ilgili ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Valimiz Sayın Dr. İdris Akbıyık Menteşe ilçemizde meydana gelen helikopter kazası hakkında açıklamalarda bulundu.@idrisakbiyik pic.twitter.com/uOjYVVMCyo— Muğla Valiliği (@tcmuglavaliligi) December 22, 2024

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muğla'da yaşanan ambulans helikopter kazasıyla ilgili, "Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız olayla ilgili incelemelerini titizlikle sürdürmektedir." paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet veren ambulans helikopterin Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu iki pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanımız maalesef hayatını kaybetti. Bu acı kazadan büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, kazayla ilgili yaptığı paylaşımında, "Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet veren ambulans helikopterin Muğla'da düşmesi sonucu şehit olan pilotlarımıza, hekimimize ve sağlık çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun. Ailelerinin, yakınlarının ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Başımız sağolsun" paylaşımında bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da, bakanlığın haberini alıntılıyarak, "Şehitlerimize rahmet, ailelerine de sabır dilerim" dedi.

Hatırlanacağı gibi Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde kalkış yapan bir ambulans helikopter hastaneye çarparak düşmüş, kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti.