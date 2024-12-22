Kayseri SüperU-18 Futbol Ligi’nde 16. hafta maçları dün yapılan 5 müsabaka ile tamamlandı. Oynanan karşılaşmalarda 21 gol atılırken, ligin yeni lideri bir maç fazlasıyla Talas Belediyespor oldu.

Bu sezon Kayseri’yi Türkiye U-18 Futbol Şampiyonası’nda temsil edecek iki takımın belirleneceği Kayseri SüperU-18 Futbol Ligi’nde 16. hafta maçları dün oynandı. 5 karşılaşmanın yapıldığı haftada toplam 21 gol atılırken, haftanın en farklı galibiyetini Argıncıkspor’u 7-0 mağlup eden Kayseri Atletikspor elde etti. Lider Kayseri Şekerspor’un BAY geçtiği haftada maçını kazanan Talas Belediyespor maç fazlası ile ligin yeni lideri oldu. Ligin 16. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Argıncıkspor-Kayseri Atletikspor: 7-0

Talas Belediyespor-Anadolu Yıldızları: 2-0

Gültepespor-Amaratspor: 5-0

Kocasinan Şimekspor-Erciyes 38 FK: 0-1

E.M.Erciyesspor-Hacılar Erciyesspor: 3-3

Kayseri Şekerspor-BAY