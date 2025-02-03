Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin seçim vaatlerinden biri olan Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı Projesi hayata geçiyor. Sarısungur Mahallesi’nde inşaatı devam eden merkezin yanı sıra 67 dönüm arazi üzerine kurulacak doğal yaşam alanında sokak hayvanları özgürce dolaşabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları ile ilgili hayata geçirmeyi planladığı Hayvan Bakımevi için inşaat çalışmalarına Kasım ayında başladı. Seyitgazi yolu üzerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisi karşısında yer alan ve 3 bin metrekaresi kapalı, toplamda 10 bin metrekarelik alana inşa edilecek merkezde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanları kısırlaştırılacak, rehabilite edilecek ve sahiplendirme çalışmaları yürütülecek. Merkezde, kedi bakım birimi, operasyon birimleri, tek tırnaklı birimi, karantina alanı, uyuz bakım birimi, yasaklı ırk birimi, anneli yavrulu köpek birimi, köpek sahiplendirme birimi, idari birim ve açık yaşam alanı bulunacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca Hayvan Bakımevi’nde sahiplendirme çalışmaları da yapılacak. Bakımları, aşıları ve tedavisi yapılan sokak hayvanları, yeni sahipleri ile sıcak yuvalarına kavuşacak.

Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Ece Bilgin, "Bugün burada olmaktan dolayı inanılmaz mutluyum, çok da duygulandım. Biz çok bekledik ve çok umut ettik. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce seçimlerden önce verdiği sözü sağ olsun tuttu. Hızlı bir şekilde Hayvan Bakımevi projesini hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun bize de projeyi sundu ve projenin bütün detaylarını görme şansı yakaladık. Bizlerin fikrinin alınmasından dolayı büyük mutluluk duyduk. Şu anda inşaat alanındayız, inşaatın yükseldiğini görüyoruz ve her şey çok iyi gidiyor. Sokak canlarımız sokağın acımasızlığından kurtulacaklar, tedavilerini olacaklar, bakımları yapılacak. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bizler gönüllüler olarak yıllardır sahada çaba sarf ediyoruz. Canlarımız için elimizden ne geliyorsa seve seve yapmaya hazırız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Seçil Günege, "Hayvan refahını önemseyerek yaptığımız bu projede aynı zamanda insan, çevre ve hayvan sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri de kaldıracağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen inşaat çalışmaları hakkında bilgi veren Fen İşleri Daire Başkanı Korhan Acar da, "İnşaatımıza Kasım ayı içerisinde başladık. Şu anda fiziki inşaatın yüzde 30’u tamamlandı. İnşallah bu proje sonunda can dostlarımızı uygun bir yaşam alanına kavuşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.