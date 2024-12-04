Irak’ın kuzeyinde 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarında toplam 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere nefes aldırmıyor.

Irak’ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı güncel paylaşımda bulundu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1864226363898515585

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" vurgusu yapıldı.