Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği ikinci karavan park projesi karavan tatilcilerine daha güvenli ve konforlu bir konaklama imkânı sunacak.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde, Lara Sahili’nde yapılacak yeni karavan park, 12 bin 360 metrekarelik bir alanda 120 araç kapasiteli olacak.

2023 yılında Konyaaltı Sahili’nde hizmete açılan ilk karavan park, karavan tatilcilerinden büyük ilgi görmüştü. Ziyaretçiler, parkın güvenli ve konforlu yapısını övgüyle karşılayarak, benzer projelerin artırılması gerektiğini belirtmişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu talep doğrultusunda ikinci Karavan Park’ı Lara Sahili bölgesinde hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Donanımlı bir tatil alanı

Ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan Lara’daki yeni karavan parkta elektrik ve içme suyu hatlarının yanı sıra, 240 metrekarelik bir market, 128 metrekarelik duş alanı, 64 metrekarelik tuvalet alanı ve 64 metrekarelik bir kafeterya yer alacak. Ayrıca çocuk oyun alanlarıyla aileler için de ideal bir konaklama alanı sunulacak. Yeni karavan park, Lara Sahili’ni tercih eden yerli ve yabancı ziyaretçiler için büyük bir kolaylık sağlayacak. Konyaaltı Karavan Park’ta buldukları huzuru ve konforu burada da bulmayı bekleyen karavan severler, Lara’da keyifli bir tatil deneyimi yaşayacak.

Saha çalışmaları başlıyor

Güzeloba Mahallesi’nde saha çalışmalarının yakın zamanda başlayacağı karavan park projesi toplam 12 bin 360 metrekare alanda hizmet verecek. 120 araçlık otopark kapasitesi olması planlanan alanda, her araca ayrı hizmet verecek şekilde elektrik ve içme suyu hattı olacak. Ayrıca proje alanı içerisinde, 240 metrekarelik bir market, 128 metrekarelik duş alanı, 64 metrekarelik tuvalet alanı, 64 metrekarelik kafeterya ve çocuk oyun alanları bulunuyor.