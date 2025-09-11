Hatay Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, sertifikalı tohumluk üretimi yapılan pamuk ve soya ekili alanlarda kontroller gerçekleştirildi.

Türkiye’nin tarım merkezlerinden olan Hatay’da çiftçiler pamuk hasadı için gün sayıyor. Kentte yapılan tarımsal çalışmalara bilimsel olarak destek olan İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, sertifikalı tohumluk üretimi yapılan pamuk ve soya ekili alanlarda kontroller gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde; üretim süreçlerinin kalite standartlarına uygunluğu incelenerek, sertifikalı tohumluk üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sunulması hedeflendi.