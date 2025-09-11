Gebze Belediyesi, satın aldığı yeni hizmet araçlarını düzenlenen törenle kamuoyuna tanıttı. Törende konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni alımlarla belediyeye ait araç sayısının 216’ya yükseldiğini, kiralık araç sayısının ise 193’ten 108’e düşürüldüğünü belirtti.

Gebze’de gerçekleştirilen "Yeni Hizmet Araçları Tanıtım Töreni", Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı. Törende otobüsler, iş makineleri, kamyonetler ve binek araçlardan oluşan toplam değeri 288 milyon TL olan 32 yeni araç sergilendi.

Törende konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, göreve geldiklerinde "minimum maliyet, maksimum fayda" ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı. Belediyenin bütçe disiplinine ve verimliliğe büyük önem verdiklerini ifade eden Büyükgöz, bu anlayışla kiralama modeli yerine satın alma yoluyla belediye araç filosunu güçlendirdiklerini söyledi.

"Kiralık araç sayısı ise 108’e düşmüştür"

Başkan Büyükgöz, 2019’da göreve geldiklerinde Gebze Belediyesi envanterinde 80 civarında kullanılabilir araç bulunduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Geçen sene toplu alımlar yaptık, şuanda da yapmış bulunuyoruz. 2019’daki yolculuğumuza 80 araçla başlamıştık. O günkü şartlarda 193 tane de araç kiralamış durumdaydık. Yaptığımız toplu alımlarla bugün geldiğimiz noktada, belediyemize ait kendi malı olan araç sayısı 216’ya yükselmiş durumda. Kiralık araç sayısı ise 108’e düşmüştür"

"Çok güçlü bir Gebze Belediyesi haline gelmiş olduk"

Kırsal mahallelerdeki imar uygulama çalışmalarının tamamlandığını ve belediyenin önünde 400 kilometrelik yeni imar yolu açma görevi olduğunu belirten Büyükgöz, "Önümüzde duran bu hizmet yükünü kaldırabilmek için de araç gereç desteğinin daha sağlam olması lazım. Bu anlamda, iş makineleri yönüyle de çok güçlü bir Gebze Belediyesi haline gelmiş olduk" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, dualar eşliğinde kurdele kesilerek yeni araçlar hizmete alındı. Protokol üyeleri, daha sonra yeni hizmet araçlarını inceledi.