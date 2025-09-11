Tokat’ın Pazar ilçesinde TAKE Projesi kapsamında 6 dekar alanda sorgum sudan otu hasadı yapılarak hayvancılığa kaliteli kaba yem desteği sağlandı.

İlçeye bağlı Dereköy köyünde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projeleri kapsamında yürütülen "2025 Yılı Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde 6 dekar alanda Tonga çeşidi sorgum sudan otu hasadı yapıldı. Hasada Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeller ile üreticiler katıldı. Proje ile bölgede sorgum sudan otu üretiminin yaygınlaştırılması, kaliteli kaba yem üretiminin artırılması ve hayvancılığa sürdürülebilir katkı sağlanması amaçlanıyor.

Gelecek yıllarda da üretime devam edeceğim

Üretici Kasım Gezgin projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu yıl hem verimden hem de ürünün kalitesinden çok memnun kaldım. Bakanlığımızın desteği olmasaydı bu ürünü deneme şansım olmayacaktı. Gelecek yıllarda üretime devam edeceğim" ifadelerini kullandı.