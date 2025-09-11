Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) heyeti, “Kadın Dostu Kentler III” programı kapsamında 25 pilot ilden biri olarak seçilen Denizli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) yürütücülüğünde, Türkiye Belediyeler Birliği otaklığıyla hayata geçirilen “Kadın Dostu Kentler III” programı kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Program kapsamında Denizli'ye gelen UNFPA ekibi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş’ı ziyaret ederken, programın yürütülmesi aşamasında görev alan Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

UNFPA Türkiye Kadın Dostu Kentler Programı Yöneticisi Özlem Çalışkan, Saha Koordinatörü Naz Hıdır ve Yerel Eşitlik Uzmanı Ebru Ekici tarafından gerçekleştirilen ziyarette, ‘Kadın Dostu Kentler III’ programına 25 pilot ilden biri olarak seçilen Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ele alındı ve önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetler görüşüldü.

“KADIN DOSTU KENTLER” PROGRAMI TANITILDI

Ziyaretin ardından UNFPA yetkilileri daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Program Yöneticisi Özlem Çalışkan, Kadın Dostu Kentler programının temel hedeflerini ve işleyişini anlatarak, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin süreçteki rol ve sorumluluklarını değerlendirdi. Toplantıda ayrıca yerel eşitliğe yönelik atılacak adımlar ve sivil toplum iş birlikleri üzerinde duruldu.

HEDEF HERKES İÇİN EŞİT VE GÜVENLİ BİR KENT

Kadın Dostu Kentler programı, kadınlar ve kız çocukları başta olmak üzere Denizli’de yaşayan herkesin temel hak ve hizmetlere eşit, güvenli ve engelsiz biçimde erişebilmesini amaçlıyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülecek çalışmalarla, Denizli’de kadın-erkek eşitliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal yaşamın her alanında fırsat eşitliğinin sağlanması hedefleniyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu öncülüğünde kadın dostu, kapsayıcı ve eşitlikçi bir şehir vizyonuna adım adım ilerliyor.