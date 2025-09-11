Zamanla yıpranan park tabelalarını estetik ve dayanıklı yeni tasarımlarla yenileyerek bu alanlara daha modern bir kimlik kazandırmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, kullanılacak modelleri vatandaşların belirlemesi için anket çalışması başlattı. Anket için vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesine giriş yaparak oylarını kullanabilecek.MANİSA (İGFA) - Katılımcı yönetim anlayışı ile vatandaşların düşüncelerini, görüşlerini alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni bir anket çalışması ile vatandaşların fikirlerini almaya başladı.

Kentte estetik bir görsellik oluşturmak isteyen ve bunu vatandaşların tercihi ile belirlemek isteyen Manisa Büyükşehir Belediyesi kentin çeşitli alanlarında kullanılmak üzere hazırlanan 5 farklı tabela görselini halkın beğenisine sundu.

Vatandaşlar, 19 Eylül Cuma gününe kadar oy kullanarak şehirde görmek istedikleri tabela modeli fikir belirtebilecek.

Ankete, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

Bununla birlikte https://yonetisim.manisa.bel.tr/WebBasvuru/kentin-estetigi-sizinle-sekilleniyor#/ linkine de tıklayarak ankete doğrudan ulaşarak, oy kullanılabiliyor.