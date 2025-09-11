Karabağlar ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nin ortaklaşa düzenlediği 13. Kavacık Köyü Üzüm Festivali, 13-14 Eylül 2025'te ziyaretçilerini bekliyor. Alphonse Lavallee üzümünü dünya vitrinine taşımayı amaçlayan etkinlik, yerel üreticilere de destek sunuyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen geleneksel Kavacık Köyü Üzüm Festivali, bu yıl 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde 13. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yöreye özgü, Coğrafi İşaret Belgeli Alphonse Lavallee üzümünü dünyaya tanıtmayı hedefleyen festival, aynı zamanda yerel üreticileri destekleyerek bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

İki gün boyunca konserler, tiyatro gösterileri, atölye çalışmaları ve spor etkinlikleriyle dolu bir program sunulacak festivalde satış stantları, sanat sergileri, animasyon ve tiyatro gösterileri ziyaretçileri bekliyor olacak. Kavacık Halı Sahası'nda kurulacak gençlik alanında ise survivor parkuru, ayak tenisi, voleybol, masa tenisi ve macera parkuru gibi adrenalin dolu aktiviteler düzenlenecek.

Bu arada festival hazırlıklarının yanı sıra Karabağlar Belediyesi, yerel üreticiye desteğini sürdürürken, Kavacık, Tırazlı ve Uzundere'deki 200 üreticiye kış ayında toplam 48 ton gübre ve 5 ton bordo bulamacı ücretsiz olarak dağıtıldı.

Festival alanı çevresinde de Fen İşleri ve Park ve Bahçeler ekipleri, yol düzenlemesi ve görsel çalışmalar yaparak festival alanını hazırladı.