Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yayladağı ilçesi Yukarıokçular Mahallesi’nde çok amaçlı salon yapmak için inşaat çalışmalarına başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), "Hatay Ayağa Kalkıyor" vizyonu doğrultusunda il genelinde önemli projelere hız kesmeden devam ediyor.

HBB Başkanı Mehmet Öntürk’ün talimatlarıyla, Hatay İmar Sanayi A.Ş. (HİSAŞ) tarafından hayata geçirilen projelere bir yenisi daha ekleyerek, Yayladağı Yukarıokçular Mahallesi’nde çok amaçlı salon inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Salon; düğün, nişan, toplantı, eğitim faaliyetleri ve çeşitli sosyal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek şekilde çok amaçlı olarak tasarlandı. Bölge halkı için hem buluşma noktası hem de toplumsal dayanışmanın merkezi olması hedefleniyor.

HİSAŞ yetkilileri, yapının betonarme ve çelik sistemlerle inşa edildiğini, böylece hem sağlam hem de uzun ömürlü bir yapı hedeflediklerini belirtti. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

HBB’nin vizyon projeleri yalnızca Yukarıokçular ile sınırlı değil. Halı sahalar, kreşler, adak evleri ve sağlık merkezleri gibi çok sayıda proje Hatay genelinde eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Yukarıokçular Mahallesi Muhtarı Mehmet Tuzsus, "50 yıldır görmediğimiz hizmetleri HBB Başkanı Mehmet Öntürk sayesinde gördük ve hizmete kavuştuk. Şahsım ve mahallem adına ne kadar teşekkür etsek az" dedi.