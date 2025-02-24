Okul Sporları Halk Oyunları İl Şampiyonası, dün akşam Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşti. Aylardır bugüne hazırlanan 14 ekibin sahnedeki performansı salonu dolduran seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Yarışmalar sonunda düzenlenen törenle ödüller sahiplerini buldu.

Okul Sporları yarışmaları, Denizli’de farklı branşlarda gerçekleşen şampiyonalarla devam ediyor. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen Halk Oyunları İl Şampiyonası, 23 Şubat 2025 Pazar günü Gümüşler’de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşti. Sporcu ailelerinin yanısıra Denizli halkının da yoğun ilgi göstererek tribünleri doldurduğu şölende, 6 farklı kategoride 14 ekip sahne aldı. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapılan yarışmalar öncesi açılış seremonisi gerçekleşti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ile sporcular, sporcu yakınları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen seremoni sonrası Düzenlemeli ve Geleneksel Dal’da farklı yaş kategorilerinde 14 ekip sırayla performanslarını sergiledi.

Halk Oyunları milli hakemlerinden oluşan jüri tarafından ekiplerin kıyafet, uyum ve performanslarına göre yapılan puanlamalar sonunda sıralama belli oldu. Yarışmalar sonunda düzenlenen törende dereceye giren ekiplere ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Halk Oyunları Federasyonu yetkilileri ve okul idarecileri takdim etti. Halk Oyunlarının; geçmişimizi, tarihimizi, kültürümüzü ve bizi biz yapan değerlerimizi yaşattığını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, böyle bir kültür mirasına sahip olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. İlman; gelenek ve göreneklerine sahip çıkarak bugün bu coşkuyu yaşatan başta Halk Oyunu ekiplerine, antrenörlere ve onlara destek olan ailelere teşekkür etti.

Dereceye giren ekipler ise; Minikler Düzenlemeli Dal’da, 1’inci Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu, 2’nci Hakimiyet İlkokulu, 3’üncü Şehit Mehmet Ali Doğan İlkokulu oldu. Miniksel Geleneksel Dal’da ise 1’inci Mehmet Özen İlkokulu, 2’nci Borsa İstanbul İlkokulu oldu. Yıldızlar Düzenlemeli Dal’da 1’inci Çözüm Koleji Ortaokul, Yıldızlar Geleneksel Dal’da Şehit Pyd. Onb. Bayram Güzel Ortaokulu olarak seçildi. Gençler Düzenlemeli Dal’da; 1’inci Kale Mustafa Şipar Anadolu Lisesi, 2’nci Cumhuriyet Anadolu Lisesi olarak belirlenirken Gençler Geleneksel Dal’da ise 1’inci Cumhuriyet Anadolu Lisesi olarak seçildi.