Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, verdiği konserle unutulmaz bir geceye daha imza attı. Klasik Türk müziğinin önde gelen isimlerinden, bestekâr Muzaffer İlkar bestelerinin seslendirildiği konser dinleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Serap Cerrahoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Şef Dr. Barış Doğan’ın sanat yönetmenliğindeki dev koroya profesyonel enstrüman ekibi eşlik etti. Konser, bestesi Muzaffer İlkar’a ait "Dün Kahkahalar Yükseliyorken Evinizden" isimli şarkı ile başladı.

Şef Barış Doğan: "Halkımızla buluşmaktan, sanatımızı icra etmekten gurur duyuyoruz"

Konserin son bölümünde sahneye davet edilen ve konserin son şarkılarını koristlerle birlikte söyleyen Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk ve Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Serap Cerrahoğlu koro şefi Barış Doğan’a teşekkür çiçeği takdim etti.

Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa’yı kültür sanat şehrine dönüştüren bu etkinliklere katıldıkları için Aliağalılara ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Ardından söz alan Şef Barış Doğan, 11 yıldır takdir görerek bu işi yaptıklarını ve bu sürede Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’la çalışmaktan çok mutlu olduklarını, her zaman Aliağalılarla buluşmaktan, sanatlarını icra etmekten gurur duyduklarını belirtti.

Muzaffer İlkar’ın 17 bestesinin seslendirildiği konser "Gönül Penceresinden Ansızın Bakıp Geçtin" isimli eserle son buldu.