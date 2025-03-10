Denizli’nin Buldan ilçesine Kırandamı Mahallesinde yalnız yaşayan 75 Halil Kocahıdır, iki baston kullanarak yürüyebilen ve bir gözü görmeyen Halil Dede neşesiyle halleriyle yaşama tutunuyor.

Denizli’nin Buldan İlçesi Kırandamı mahallesinde yalnız yaşayan Halil Kocahıdır, 75 yaşında ki neşeli halleriyle dikkat çekiyor. İki bastonla yürüyebilen ve cam batması sonucu bir gözü görmeyen Halil dede neşesi ve güler yüzüyle yürekleri ısıtıyor. Çeşitli Müzik aletleri çalmayı bilen Halil dede şarkılar söyleyerek misafirlere ve mahalle halına neşe saçıyor.

Elinden düşürmediği kaval, flüt, darbuka ve davulla evine bakım ve temizliğe gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan Evde Bakım Hizmetleri personellerine adeta mini konser veren Halil Kocahıdır, "Evime temizliğe gelen arkadaşlara yorgunluk atmaları için çalgılarımla konser veriyorum. Gelen arkadaşlarında işleri çok zor. Her gün benim gibi yardıma muhtaç kişilere hizmet veriyorlar. Onlara oyunlar oynuyorum. Hem kendim eğleniyorum, hem de onların neşelenmesini sağlıyorum. Hayat zor ama insanların kesinlikle neşesini kaybetmemesi lazım. Moralimizi yüksek tutmak çok önemli. Benim bir gözüm görmüyor, iki bastonla yürüyorum ama moralimi yüksek tutarak hayata bağlanıyorum. Gençlere de her zaman neşenizi kaybetmeyin diye tavsiyede bulunuyorum" dedi.