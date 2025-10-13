Hakkâri’nin Dağgöl Mahallesi’nde yaşayan Akbay ailesinin evine müşterek tapu nedeniyle ruhsat verilmediği için elektrik de bağlanmıyor. İki kız öğrenci telefon ışığında ders çalışırken, aile 6 aydır elektriksiz ve soğuk bir evde yaşam mücadelesi veriyor.

Hakkâri’de yüksek kiralardan kaçıp hayalini kurdukları evlerini büyük zorluklarla inşa eden Akbay ailesi, şimdi en temel hak olan elektriğe ulaşamamanın mağduriyetini yaşıyor. Dağgöl Mahallesi’nde müşterek tapulu arazide tek katlı evlerini inşa eden Akbay ailesi, evlerine ruhsat verilmediği için elektrik aboneliği de alamıyor.

Evlerinde 6 aydır elektriksiz yaşayan aile, en büyük sıkıntıyı ise biri 1. sınıf, diğeri 3. sınıfa giden iki küçük kız çocuklarıyla yaşıyor. Çocuklar, ödevlerini telefon ışığında yapıyor. Geceleri karanlıkta lavaboya kalkarken düşen küçük kızlardan biri başını çarparak yaralandı ve alnına 4 dikiş atıldı.

Anne Ebru Akbay, hayalini kurdukları eve taşındıklarını ama tapunun müşterek olmasından dolayı belediyenin ruhsat vermediğini, VEDAŞ’ın da elektrik bağlamadığını söyledi. Akbay, "Komşularımızın desteğiyle telefonumuzu şarj ediyoruz. Akşamları yemek, temizlik, her şeyi telefon ışığıyla yapıyorum. Çocuklarım çok zorlanıyor. Soğukta hasta olacaklar diye korkuyorum. Doğal gaz da çekemiyoruz. Elektrik yok, ısınamıyoruz" dedi.

Ebru Akbay, yaşadıkları mağduriyetin artık dayanılmaz hale geldiğini belirterek, yetkililerden destek istedi. Akbay, "Tapumuz var ama müşterek. Arazi sahipleri tapu devrini kabul etti, işlemler sürüyor. Bu süreçte biz neden cezalandırılıyoruz? Valimiz Ali Çelik’ten tek isteğimiz, elektriğimizin verilmesidir" ifadelerini kullandı.

Aynı evde yaşayan ve Kürtçe konuşan kayınvalide Beri Akbay ise "Köyde de karanlıkta yaşıyorduk, şehirde de. Engelli oğlum var, elektrik olmadığı için Şırnak’a göndermek zorunda kaldım. Banyomuz yok, çocukları komşulara götürüyoruz. Devlet yetkililerinden yardım istiyoruz. Komşular da bir yere kadar destek olabiliyor. Havalar soğudu, hepimiz hastalanacağız" diye konuştu.

Akbay ailesinin yaşadığı mağduriyetle ilgili açıklama yapan Hakkari Valisi Ali Çelik, mevcut yasal düzenlemelere dikkat çekerek, elektrik aboneliği verilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Vali Çelik, "Bahsi geçen yapı, ruhsatsız ve kaçak olarak inşa edilmiştir. Mevzuata göre yapı ruhsatsızsa, elektrik aboneliği verilmesi kanunen yasaktır. VEDAŞ bu şartlar altında elektrik bağlarsa, hem bağlantıyı yapan hem de yaptıranlar hakkında 3 yıla kadar hapis cezası söz konusudur. Bu konuda yasal çerçevede hareket etmek zorundayız" dedi.