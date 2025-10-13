Niğde Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik, Narlıgöl bölgesinde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek, jeotermal enerjiyle ısıtılan seralarda topraksız tarım üretimini yerinde inceledi.

Vali Çelik ve eşi, jeotermal enerjiyle ısıtılan modern serada topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen pembe domateslerin hasadına katıldı.

Üretim alanındaki çalışmaları inceleyen Vali Çelik, tarımsal üretimde emeğin, disiplinin ve teknolojinin bir araya geldiği tesisin, Niğde tarımının yenilikçi yönünü ortaya koyduğunu belirtti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Vali Cahit Çelik, "Jeotermal enerjiyle desteklenen bu tür modern ve yenilikçi tarım uygulamaları, Niğde’nin tarımsal üretim kapasitesine değer katmakta ve sürdürülebilir ve çevre dostu üretim anlayışını güçlendirmektedir. Bu çalışmalar, hem ilimizin istihdamına hem de bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlamaktadır" dedi.

Doğal kaynakların verimli biçimde kullanıldığı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir tarım anlayışının güçlü bir örneğinin kentte olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çelik, emeğiyle bu başarıya katkı sunan tüm üreticilere ve çalışanlara teşekkür ederek bereketli bir sezon diledi.