Denizli’de Güney Devlet Hastanesi öncülüğünde düzenlenen "Sağlıkla Yaşayan Türkiye" yürüyüşü, ilçe protokolü, sağlık çalışanları ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Denizli’nin Güney ilçesinde, Güney Devlet Hastanesi tarafından sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla "Sağlıkla Yaşayan Türkiye" temalı yürüyüş etkinliği düzenlendi. İlçe kurum amirleri, kamu personelleri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte birlik, dayanışma ve spor dolu anlar yaşandı. Yürüyüşün ardından sağlık çalışanları ile katılımcılar arasında şınav çekme yarışması ve kısa süreli dostluk maçı gerçekleştirildi. Etkinlik, hem sporun hem de sağlıklı yaşam farkındalığının önemini bir kez daha hatırlattı.