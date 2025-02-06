Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile birlikte UEDAŞ saha ekiplerinin kar mesaisi başladı .BURSA (İGFA) - Güney Marmara’da etkisini gösteren kar yağışına saha ekipleri , 7/24 mesaisini sürdürüyor. Bursa , Balıkesir , Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ , olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerini alarak enerji sürekliliğini koruyor .

Etkili kar yağışıyla birlikte havai hatlarda meydana gelebilecek buz yükü gibi arızalara karşı aralıksız saha mesaisini sürdüren ekipler , SCADA sistemi sayesinde de şebekenin uzaktan tüm kumanda , kontrol ve izleme faaliyetlerini sağlıyor .