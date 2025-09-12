Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi’nin eylül ayı son toplantısında, Gülsan Sanayi Sitesi’ni kapsayan "Gülsan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi"nin uygulama esasları oy çokluğu ile kabul edildi.

SBB Meclisi eylül ayı toplantısının son oturumu, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında meclis binasında yapıldı. Toplantıda, komisyonlardan havale edilen 44 gündem maddesi karara bağlanırken, Gülsan Sanayi Sitesi konusu da görüşüldü.

"Canik Yeni Mahalle Gülsan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" olarak ilan edilen Gülsan Sanayi Sitesi’ndeki proje uygulama esasları mecliste masaya yatırıldı. CHP Meclis Üyesi Fikret Pekal, alınacak kararın hukuksuz olabileceğini savunarak projeye karşı çıktıklarını belirtti.

"Gülsan Sanayi Sitesi’nin işi 4. büyükşehir belediye başkanına kadar geldi"

Madde öncesi söz alan Nihat Soğuk, projeyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Gülsan Sanayi Sitesi’nde 4 yıl çıraklık zamanım geçti, Vehbi Gül döneminde. Bu şehir, Yusuf Ziya Yılmaz döneminden başlayan süreçle bugüne kadar 4. büyükşehir belediye başkanına kadar geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da burasının dönüşümü için tüm çalışmaları yaptı. Eleştiriler olabilir, makul ve mantıklıdır. Ancak buranın bir an önce rehabilite edilmesi, şehrin önündeki bu işi bertaraf etmek için önemli. Yüzde 100 herkesi memnun edemesek de iyi niyetin olduğunu bilmek gerekir. Sonuçlarının hayırlı olacağını düşünüyorum. Esnaflar ve çalışanlar açısından da hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Gülsan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin uygulama esaslarını içeren madde, meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

Samsun’a 71 yeni KGYS ve PTS

Mecliste ayrıca, şehirde halihazırda kurulu olan kent güvenlik yönetim sistemleri (KGYS) ve plaka tanıma sistemi (PTS) noktalarına ek olarak 71 yeni KGYS ve PTS noktası kurulması, altyapı çalışmaları, protokol bedeli alınmaması ve kazı işlemleri için gerekli izinlerin alınması maddesi de oy birliği ile kabul edildi.