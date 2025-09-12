Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi’nde (MABESEM) eğitim gören gençler, yetenek sınavlarında önemli bir başarıya imza attı. MABESEM kurslarına katılan 48 öğrenci, hayallerini gerçekleştirerek güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerin sanat bölümlerine yerleşti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MABESEM, bu yıl da öğrencilerin geleceğine yön vermeye devam etti. Resim kursuna katılan 30 öğrenci güzel sanatlar fakültelerine, 10 öğrenci ise güzel sanatlar liselerine yerleşti. Müzik branşında enstrüman ve solfej eğitimleri alan 5 öğrenci konservatuvar ile müzik öğretmenliği bölümlerini kazanırken, tiyatro kursuna katılan 3 öğrenci de üniversitelerin tiyatro bölümlerine girmeye hak kazandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yetenek sınavlarında başarılı olan öğrencileri tebrik ederek, "MABESEM’de eğitim alan 48 kardeşimiz, üniversite ve liselerin sanat bölümlerine yerleşti. Gençlerimizin bu başarılarından büyük memnuniyet duydum. Kendilerine yaşam boyu başarı ve mutluluk diliyorum" diye konuştu.