Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı ile dünyanın önde gelen üniversitelerinden Imperial College London, Tıp Fakültesi arasında imzalanan anlaşma kapsamında, 8 tıp öğrencisi Imperial College London’da burslu araştırma yapma fırsatı buldu. Vakfın 25 bin Pound tutarındaki sponsorluk desteği ile 2025 yaz döneminde Imperial College London’da araştırma yapan tıp öğrencilerinin eğitim giderleri, barınma, ulaşım ve yaşam masrafları karşılandı. Imperial College tarihinde ilk kez gerçekleştirilen bu program sayesinde öğrenciler, üniversitenin MRC Laboratory of Medical Science, Hamlyn Centre for Robotic Surgery ve Bioengineering Department gibi dünyanın en saygın araştırma merkezlerinde çalışarak, güncel bilimsel projelere katkıda bulundular.

Programa katılan öğrenciler arasında Türkiye’den İncilay Cayan ve Atakan Değer de yer aldı. Bu projelerde Prof. Dr. Anthony Bull danışman olarak yer aldı. Öğrenciler, "Transtibial amputelerde kas-iskelet modelleme" başlıklı projede görev alarak uluslararası ekiplerle ileri düzey araştırmalara katıldı. Eğitim sonrası yapılan görüşmede öğrenciler, yer aldıkları projede ampute bireylerde kasların nasıl değiştiği, hangi kasların zayıfladığı veya güçlendiği üzerine çalıştıklarını belirttiler.

"3 boyutlu (3D) bir kas-iskelet modeli oluşturduk"

Atakan Değer şu açıklamalarda bulundu:

"Amputasyon ameliyatı sonrasında transfemoral amputeler üzerinde geçmişte bir ön çalışma yapılmış ve bu çalışmanın makalesi yayımlanmış. Bu araştırmada, sağlıklı olan bacakta ilerleyen dönemde osteoartrit geliştiği saptanmış. Biz de bu projeyi geliştirip çalışmamızda 3 boyutlu (3D) bir kas-iskelet modeli oluşturduk. Protezlerin geliştirilmesinde, hastaların sonraki yaşamlarında sağlıklı tarafta hangi kasın büyüdüğünü veya zayıfladığını bilmek, onların fizyoterapi ve egzersiz programlarının daha sağlıklı biçimde planlanmasını sağlayacaktır."

"Protezler geliştikçe amputelerin yaşam kalitesi de artacaktır"

İncilay Cayan ise proje hakkında şunları söyledi:

"Aslında ampute bireyler üzerinde yapılmış çok fazla çalışma yok. Amputasyon sonrasındaki yaşam kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biri protezler ve onlara özel geliştirilen ortopedik destek cihazlarıdır. Bu protezler geliştikçe amputelerin yaşam kalitesi de artacaktır. Yapılan çalışmalarda, amputasyondan yaklaşık 10 yıl sonra osteoartrit geliştiği görülüyor; yani 40 yaşındaki genç bir bireyde bile osteoartrit tanısı konulabiliyor. Protezler daha ileri düzeyde geliştirilebilirse, yaşam kalitesi çok daha iyi bir şekilde sürdürülebilir."

Cayan sözlerine şöyle devam etti:

"Gözükara Vakfı’nın desteğiyle buraya geldik. Üniversitede derslerde gördüğümüz temel müfredatın dışında bir deneyim yaşadık. Araştırma yönümüzü güçlendirmek istiyoruz, çünkü aslında yapabileceğimizi gördük. Artık daha özgüvenli hissediyorum. Araştırmanın ne kadar önemli olduğunu ve ne düzeyde etkiler oluşturabildiğini burada deneyimledim."

"Ufuk açıcı proje oldu"

Atakan Değer ise son olarak "Öğrenciyken bazen her şey çok kapalı, bir kara kutu gibi olabiliyor. ‘Nasıl başlayacağım, nasıl ilerleyeceğim?’ diye düşünüyor insan. Bu proje bu açıdan gerçekten ufuk açıcı oldu. Bu anlamda Vakıf Başkanı Sayın Özgür Gözükara’ya ve değerli hocamız Prof. Dr. Mustafa Djamgöz’a teşekkür ediyorum. Siz olmasaydınız biz bunu yapamazdık, böyle bir fırsatımız olmazdı. Biz bizden önceki devlerin omuzlarında yükseliyoruz. Tekrar teşekkür ederim" dedi.

Imperial College London’ın raporuna göre, programın ilk yılında toplam başvuru sayısı 42 olurken, değerlendirme sonrası Imperial’in farklı laboratuvarlarında yerleştirilen öğrenci sayısı ise 8 oldu.

Program, katılımcılar tarafından ‘hayat değiştiren bir deneyim’ olarak tanımlanırken öğrenciler, uluslararası akademik ağlara erişim kazandıklarını ve gelecekteki kariyerlerine yön verecek somut ve kalıcı beceriler edindiklerini belirttiler.

Araştırmacılara uluslararası düzeyde fırsatlar sunmaya devam edecek

Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı adına konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Özgür Gözükara şunları söyledi:

"Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı, eğitime ve bilime yaptığı katkılarla, genç araştırmacılara uluslararası düzeyde fırsatlar sunmaya devam edecektir. Bu iş birliği ile Vakfımız, yalnızca Türkiye’de değil, İngiltere’de de eğitim ve araştırma alanında kendini güçlü bir şekilde konumlandırmıştır. Gençlerimizin Imperial College London gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinde araştırma yapmalarına vesile olmaktan gurur duyuyoruz. Bu program yalnızca bireysel kariyerlere değil, aynı zamanda ülkemizin bilimsel kapasitesine de katkı sağlayacaktır."

Burs programının 2026 yılında da devam etmesi bekleniyor.