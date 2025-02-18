Seferihisar Belediyesi’nin 65 yaş üstü yalnız yaşayan, engelli ve dezavantajlı komşularına Evde Destek Birimi çalışmaları kapsamında, "Evde Temizlik-Hijyen Desteği", "Evde Kuaför" ve "Evde Sağlık-İlaç Düzen Eğitimi" hizmetleri veriliyor.

Seferihisar Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla dezavantajlı komşularına yardım edip onların hayatlarını kolaylaştırmak adına kurduğu Sağlık ve Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde kurulan Evde Destek Birimi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Evde Destek ekiplerinin verdiği "Evde Temizlik - Hijyen Desteği", "Evde Kuaför" ve "Evde Sağlık -İlaç Düzen Eğitimi" hizmetleri komşular tarafından yoğun ilgiyle karşılanıp takdir topluyor. Evde Destek Birimi ekipleri bu sefer de Sığacık’ın sevilen siması %78 engelli Rıza Şaşmaz’ın evini temizledi. Girilemez hale gelen ev, ekipler tarafından detaylı bir şekilde temizlendikten sonra ev eşyaları da yenilendi.

Evinde temizlik yapılan Şaşmaz aldığı bu hizmetten çok mutlu olduğunu dile getirirken, "Seferihisar Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Kıyafetlerime kadar yenileyen belediye personellerine ve Başkanımız İsmail Yetişkin’e her zaman yanımızda olduğu için minnettarım" ifadelerini kullandı.

"Seferihisar’da büyük bir aileyiz"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirerek, "Seferihisar’da kimse yalnız değil, biz büyük bir aileyiz. Evde Destek Birimi ekiplerimiz ihtiyaç sahibi, engelli ve dezavantajlı komşularımızın ihtiyaçları doğrultusunda evlerini temizliyor, kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor. Özenli bir çalışmayla Rıza’nın kullanılamaz hale gelen evini baştan oluşturan ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Komşularımızın hayatını kolaylaştırmaya ve her adımda yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.