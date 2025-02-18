Bilecik’in Söğüt ilçesinde yer alan açık otoparkta zemin iyileştirmesi ve çevre düzenlemesi çalışması yaparak bölgeyi daha kullanışlı hale getirdi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, belediyeye ait Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından açık otoparkta zemin iyileştirmesi ve çevre düzenlemesi çalışması yaparak bölgeyi daha kullanışlı hale getirileceğini söyledi. Durgut, "Hükümet Konağı ve çevresinde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak, Durak önlerine ve cadde üzerine hatalı parkı engellemek amacıyla, eski tapu kadastro binasının bulunduğu alanda otopark çalışması başlatıldı" dedi.