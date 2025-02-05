Aydın’ın Germencik ilçesinde, 2024-2025 yılı umre organizasyonu kapsamında 16 umreci dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

İlçe Müftülük Site Camii’nde düzenlenen uğurlama törenine, İlçe Müftüsü Selman Coşkun başta olmak üzere, din görevlileri, ilçedeki vatandaşlar ve umrecilerin yakınları katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, umreciler için dualar edildi. İlçe Müftüsü Selman Coşkun, umrecilerin sağ salim kutsal topraklara ulaşmalarını, ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirmelerini ve dönüşlerinde sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşmalarını diledi. Umrecilerin, Kabe’yi ziyaret etmenin ve Ravza’ya gitmenin büyük manevi anlam taşıdığına değinen Coşkun, bu yolculuklarının kendilerine hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Germencik’ten umreye giden kafilede yer alan umreciler bu yolculuğun hayatlarında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, kutsal topraklarda bolca dua edeceklerini söylediler. Uğurlama törenine katılan umrecilerin yakınları ise sevdiklerinin manevi yolculuğuna çıkacak olmalarından dolayı hem duygusal hem de gururlu olduklarını ifade etti. Camide yapılan dua sonrası umreciler dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.