Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ’Türkiye-Fas Gençlik Değişimi Programı’ başvurularının başladığı duyuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ’Türkiye - Fas Gençlik Değişimi Programı’ başvurularının başladığı duyuruldu. Bakanlığın paylaşımında, "25-31 Ağustos tarihleri arasında, yeni kültürler tanımak ve uluslararası bir deneyime adım atmak isteyen 18-25 yaş aralığındaki tüm gençlerimize heyecan verici bir imkan sunuyoruz. Son başvuru tarihi: 16 Haziran Pazartesi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, ’https://genclikhizmetleri.gov.tr/turkiye-fas-genclik-degisimi-programi-basvurulari-basladi/’ adresinden detaylı bilgi alınabiliyor ve başvuru yapılabiliyor.