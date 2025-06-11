Ağrı Valisi Mustafa Koç başkanlığında, İl Özel İdaresi yetkililerinin katılımıyla Haftalık Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, il genelinde yürütülen faaliyetler, yatırımlar ve kamu hizmetleri değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyonun artırılması, devam eden projelerin durumu ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliği ele alındı.

Toplantıda ayrıca, yeni yatırım alanları ve hizmetlerin sahadaki yansımaları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Koç, kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulmasının önemine dikkat çekti.

Toplantı, gelecek haftaya ilişkin çalışma planının belirlenmesiyle sona erdi.