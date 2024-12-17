Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı 19 Aralık 2024 Perşembe günü Denizli’de yapılacak. Gençlerin sesini duyuracağı, çözümler üreteceği ve görüşlerini politikaya yansıtacağı çalıştaya Denizli’de ki 15-29 yaş aralığındaki tüm gençler katılabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayları düzenleniyor. Tüm ülkenin gençlik programlarını şekillendirecek güncel bir üst belgenin oluşturulmasının hedeflendiği çalıştaylarda söz gençlerde olacak.

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı 19 Aralık Perşembe günü saat 13.00’te Pamukkale Yurdu Sosyal Tesislerinde gerçekleşecek. 11 farklı konu başlığında gerçekleştirilecek olan çalıştaya Sivil Toplum Kuruluşları, Lise ve Üniversite Öğrencileri, Resmi kurum çalışanları ve 15-29 yaş arası tüm gençler katılabilecek.

Düzenlenecek çalıştay başlıkları ise; Uluslararası Gençlik Çalışmaları, Afet Yönetimi ve Dayanıklılık, Çevre ve İklim, Bilim ve Teknoloji, Değerler, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme, Gençlik Sağlık, Gençlik Bilgilendirmesi, İstihdam ve Girişimcilik, Katılım ve Sivil Toplum, Sosyal Kapsayıcılık olarak belirlendi.

‘Gençler için daha güçlü bir geleceği hedefliyoruz’

Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı’na ev sahipliği yapacak Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, gençlerin güçlü bir şekilde seslerini duyurabilecekleri ve daha güçlü bir gelecek inşa etmesine katkı sağlayacak bu önemli organizasyona tüm gençleri davet etti. Gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımlarının önemine vurgu yapan İlman, Gençlik Politika Belgesinin gençlerin ihtiyaçlarına dayalı politikalar geliştirerek, onları toplumsal yapının güçlü bir parçası haline getirmeyi amaçladığını sözlerine ekledi.