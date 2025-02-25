Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen SEECO Projesi kapsamında sağlanan destekle Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sosyal girişimcilik merkezi kuruldu. Merkezde sunulan teknolojik imkanlarla gençler hayallerinin peşinden koşuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası tarafından koordine edilen, yerelde ise Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen SEECO Projesi kapsamında sağlanan destekle Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, belediye tarafından gençlere girişimci olmalarına imkan tanıyan sosyal girişimcilik merkezi kuruldu. Kurulan merkezde sunulan imkanlarla sınavlara hazırlanan ve çeşitli alanlarda girişimci olmak isteyen gençler, hayallerinin peşinden koşuyor.

Kurulan sosyal girişimcilik merkezi ile ilgili açıklamada bulunan Akçakale Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ünal Yücel, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Karacadağ Kalkınma Ajansına sunmuş olduğu SEECO projesi çerçevesinde bu tesisi Akçakale halkına kazandırdık. Burada hem genç nüfusa eğitim veriyoruz hem de sosyal girişimcilik adı altında insanların iş kursu, iş bulma ve istihdama yönelik bir takım eğitimler veriyoruz. Uzman eğiticiler ve öğretmenlerimiz nezaretinde bu kurslar düzenleniyor. Burası 2 dönüm üzerine kurulu bir tesis. Yaklaşık 50 tane bilgisayarımız var, projeksiyon cihazlarımız var, kahve makinaları, mikrodalga fırınları, buzdolapları gibi her türlü ihtiyaçlar giderilmiştir. Gençlerimizin rahatça ders çalışabilmesi adına en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Evdeki ortamı aynı şekilde burada tesis ettik. Gençlerimiz mutlu bir şekilde burada etüt projelerini gerçekleştiriyorlar. İlçe halkının da bu tesisi mutlu bir şekilde karşıladığına dair geri dönüşler alıyoruz. SEECO Ailesine teşekkür ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Karacadağ çalışanlarına buradan tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Merkezde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerden Gülbahar Subaşı, "Buranın eğitim konusunda birçok katkısı var. Evden çıkamayan kızlara bir imkan sağlıyor, ailelerine bir güven sağlıyor. Çeşitli teknolojik araçlar sayesinde daha kolaylıkla ders çalışabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Kerim Kırtan ise "Merkez sabah saat 08.00’de açılıyor. Sabah geldiğimizde çayımızı, kahvemizi içtikten sonra hocalarımızla konuşarak programlarımızı yaparız. Buraya gelip bu bilgisayarlardan teknolojik aletlerden faydalanıyoruz. Hocalarımızla beraber soru çözümleri yapıyoruz. Anlamadığımız konuları hocalarımız bize anlatıyor. Burası çok iyi bir yer, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.